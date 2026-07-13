Холанд раскритиковал отмену гола Норвегии в матче с Англией

Дата публикации: 13-07-2026 13:10

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал спорный эпизод четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Англии, в котором его команда уступила со счётом 1:2 и завершила выступление на турнире.

Одним из ключевых моментов встречи стал отменённый гол Торбьёрна Хеггема. После просмотра эпизода арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Холанда в борьбе с полузащитником сборной Англии Эллиотом Андерсоном, из-за чего взятие ворот не было засчитано.

После финального свистка норвежский форвард признался, что не согласен с решением судейской бригады и считает, что этот эпизод повлиял на исход встречи.

«Если честно, сейчас немного пусто внутри. Мне кажется, мы заслуживали большего. Я не думаю, что там был штрафной. Гол отменили из-за того, что я якобы толкнул Эллиота Андерсона, хотя в каждом единоборстве меня самого толкают точно так же. Это оставляет неприятный осадок», — приводит слова Холанда Goal со ссылкой на TV2.

Поражение от Англии завершило путь сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Англичане, в свою очередь, вышли в полуфинал турнира, где сыграют с действующими чемпионами мира — сборной Аргентины.