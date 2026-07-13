Капелло назвал идеального тренера для сборной Италии после ухода Гаттузо

Дата публикации: 13-07-2026 13:13

Бывший главный тренер «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную Италии после увольнения Дженнаро Гаттузо. По мнению именитого специалиста, оптимальным кандидатом является Антонио Конте, уже имеющий успешный опыт работы с национальной командой.

Капелло отметил, что Конте хорошо знает специфику работы в сборной и ранее доказал свою состоятельность на этом посту. В то же время он признал высокую квалификацию Роберто Манчини, но напомнил об обстоятельствах его ухода из команды.

«Я уже высказывался — Конте. Он отлично зарекомендовал себя во главе национальной команды. Манчини тоже является сильным специалистом, однако его уход из сборной буквально за несколько дней до серии важнейших матчей — это слишком серьёзный поступок, чтобы о нём можно было просто забыть», — приводит слова Капелло Football Italia.

Вопрос о новом главном тренере стал особенно актуальным после неудачного выступления итальянской сборной в отборе на чемпионат мира 2026 года. В финале плей-офф команда сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1, а затем потерпела поражение в серии пенальти 1:4, лишившись путёвки на мировое первенство.

После этого руководство Итальянской федерации футбола приняло решение отправить в отставку Дженнаро Гаттузо. Теперь федерации предстоит выбрать нового наставника, который займётся перестройкой команды и подготовкой к следующим крупным международным турнирам.