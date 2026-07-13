«Фенербахче» договорился о трансфере Мэйсона Гринвуда за €45 млн

Дата публикации: 13-07-2026 13:18

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд близок к смене клуба и продолжит карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает инсайдер Николо Скира, английский форвард достиг договорённости с «Фенербахче», а клубы согласовали основные параметры будущего трансфера.

По информации источника, турецкий гранд заплатит французскому клубу €45 млн за переход 24-летнего футболиста. После завершения сделки Гринвуд подпишет долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре сезона.

Финансовые условия соглашения также уже известны. Нападающий будет получать €8 млн в год в качестве фиксированной заработной платы. Кроме того, договор предусматривает дополнительные бонусные выплаты, благодаря которым общий годовой доход игрока может увеличиться ещё на €2 млн.

Гринвуд присоединился к «Марселю» летом 2024 года, когда французский клуб выкупил его у «Манчестер Юнайтед» за €26 млн. За время выступлений во Франции англичанин стал одним из лидеров команды и значительно повысил свою трансферную стоимость.

В сезоне-2025/2026 форвард провёл 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 26 голов и 11 результативных передач. Именно высокая результативность сделала Гринвуда одной из главных целей «Фенербахче» в нынешнее летнее трансферное окно.