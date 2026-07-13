Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков сделал заявление о состоянии своего здоровья

Дата публикации: 13-07-2026 13:20

Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков сообщил, что полностью восстановился после продолжительного периода реабилитации и вновь может играть без каких-либо болевых ощущений.

Футболист поделился радостной новостью в своих социальных сетях, отметив, что возвращение к полноценной игре стало для него не менее важным достижением, чем победы на футбольном поле.

«Иногда самые большие победы не отображаются на табло. Спустя пять месяцев я наконец снова играю без боли. Как же я скучал по этому ощущению! Это всего лишь один шаг, но очень важный», — написал Судаков.

Украинский хавбек присоединился к «Бенфике» летом 2025 года, перейдя из донецкого «Шахтёра». Несмотря на проблемы со здоровьем, в минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Возвращение Судакова к игре без боли может стать важным фактором для португальского клуба в новом сезоне. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость украинского полузащитника оценивается в €25 млн.