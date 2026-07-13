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Моуринью определил главный приоритет после прихода в «Реал»

Дата публикации: 13-07-2026 13:23

 

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью приступил к работе в мадридском клубе и уже определил ключевую задачу на первом этапе. Как сообщает Marca, португальский специалист намерен сосредоточиться не только на тактических изменениях, но и на формировании новой рабочей культуры внутри команды.

По данным источника, Моуринью убеждён, что добиться стабильных результатов можно лишь в том случае, если все сотрудники клуба — от футболистов до представителей тренерского штаба — будут ежедневно демонстрировать максимальную самоотдачу, высокий профессионализм и готовность к постоянной конкуренции.

Подготовка к новому сезону уже идёт полным ходом. Сообщается, что наставник внимательно изучил индивидуальные отчёты по каждому игроку основной команды, чтобы получить полное представление об их физических и игровых качествах.

Особое внимание Моуринью уделяет молодым футболистам. Португалец лично составил список наиболее перспективных воспитанников академии «Реала», за прогрессом которых намерен внимательно следить в ближайшие месяцы.

Предстоящая предсезонная подготовка станет для молодых игроков серьёзной проверкой. Тренер рассчитывает использовать этот период, чтобы определить, кто из них способен выдержать конкуренцию на самом высоком уровне и заслуживает места в первой команде.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил мадридский клуб в нынешнее летнее межсезонье и уже начал реализовывать собственное видение развития команды.

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