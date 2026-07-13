Кейн вручил Бекхэму памятную кепку сборной Англии накануне полуфинала ЧМ-2026

Дата публикации: 13-07-2026 13:25

Капитан сборной Англии Гарри Кейн принял участие в торжественной церемонии чествования бывшего лидера национальной команды Дэвида Бекхэма. Нападающий вручил легендарному полузащитнику памятную Legacy Cap — специальную кепку, которой отмечают каждого футболиста, дебютировавшего за английскую сборную.

На козырьке аксессуара вышивается уникальный порядковый номер игрока в истории национальной команды. Бекхэм получил кепку с номером 1078, что означает, что именно он стал 1078-м футболистом, сыгравшим за сборную Англии с момента её основания. Сам Кейн, продолжающий выступать за национальную команду, носит номер 1207.

Церемония прошла на тренировочной базе клуба «Интер Майами», совладельцем которого является Бекхэм. Именно там команда Томаса Тухеля проводила подготовку к матчам плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Во время нынешнего мирового первенства Кейн также превзошёл своего предшественника по количеству проведённых встреч за национальную команду. На счету капитана англичан уже 120 матчей, тогда как Бекхэм завершил международную карьеру с показателем 115 игр.

В списке рекордсменов сборной Англии Кейн теперь делит второе место с Уэйном Руни, который также сыграл 120 матчей. Лидером по этому показателю остаётся легендарный голкипер Питер Шилтон, представлявший национальную команду 125 раз.

Чемпионат мира 2026 года проходит на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире в Катаре, победив в финале Францию в драматичной серии пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.