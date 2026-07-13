Перед полуфиналом ЧМ-2026 Аргентина вновь подняла вопрос о Фолклендских островах

Дата публикации: 13-07-2026 13:28

За несколько дней до полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии обострилась тема многолетнего территориального спора вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно выступил с призывом возобновить переговоры о статусе архипелага, заявив, что его нахождение под британским контролем является «незаконной оккупацией».

Соответствующую статью глава аргентинского внешнеполитического ведомства опубликовал в газете La Nacion. Как отмечает Daily Mail, заявление прозвучало незадолго до принципиального противостояния национальных команд Аргентины и Англии в полуфинале мирового первенства.

В своей публикации Кирно также назвал жителей островов «искусственно имплантированным населением», вновь подчеркнув официальную позицию Буэнос-Айреса по вопросу принадлежности архипелага.

Тема Фолклендских (Мальвинских) островов уже давно тесно связана с футбольным соперничеством Аргентины и Англии. После вооружённого конфликта 1982 года, в результате которого погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, каждая встреча сборных приобрела дополнительный исторический и эмоциональный подтекст.

Особое место в этой истории занимает чемпионат мира 1986 года. Тогда легендарный Диего Марадона после знаменитого гола, вошедшего в историю как «Рука бога», назвал этот эпизод своеобразной символической местью за поражение Аргентины в войне за острова.

Дополнительный резонанс вызвало и поведение аргентинских футболистов после победы над Швейцарией в четвертьфинале ЧМ-2026. Отпраздновав выход в полуфинал, игроки в раздевалке исполнили изменённую версию песни Muchachos, включив в неё строки о Мальвинских островах, Диего Марадоне и Лионеле Месси.

«И 32 года спустя "Ла Скалонета" вернёт трофей, который отобрали у Десятого номера, тот самый, что нам не позволили поднять. Я хочу видеть четвёртую звезду, сияющую на футболке. Я аргентинец от колыбели до могилы — за Мальвины, за Диего, за последнюю главу Лео. Аргентина, я хочу видеть, как ты защищаешь титул», — скандировали футболисты после выхода в полуфинал.

Полуфинальный матч между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля. Историческое соперничество двух национальных команд вновь проходит на фоне давнего политического спора, который остаётся чувствительной темой для обеих стран.