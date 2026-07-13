«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке Юри Тилеманса

Дата публикации: 13-07-2026 23:31

«Манчестер Юнайтед» близок к завершению очередной крупной сделки на трансферном рынке. По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб достиг соглашения с «Астон Виллой» по переходу полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Источник сообщает, что все основные условия сделки уже согласованы, а сам футболист в ближайшее время должен присоединиться к команде с «Олд Траффорд». Официальное подтверждение трансфера ожидается после оформления необходимых документов.

Ранее сообщалось, что сумма перехода составит около €41 млн. Именно за такие деньги «Манчестер Юнайтед», по данным СМИ, сумел договориться о приобретении одного из самых стабильных центральных полузащитников английской Премьер-лиги.

Минувший сезон Тилеманс провёл на высоком уровне. В составе «Астон Виллы» бельгиец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Не менее ярко полузащитник проявил себя и на чемпионате мира 2026 года. В составе сборной Бельгии он был одним из ключевых игроков команды, которая сумела дойти до полуфинала мирового первенства, подтвердив статус одного из сильнейших коллективов турнира.