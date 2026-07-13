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Сборная Хорватии доверила пост главного тренера Славену Биличу

Дата публикации: 13-07-2026 23:35

 

Сборная Хорватии официально объявила о назначении Славена Билича на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба Хорватского футбольного союза в социальных сетях.

55-летний специалист сменил Златко Далича, который ранее покинул свой пост после решения руководства федерации. Для Билича это уже второй опыт работы во главе национальной команды.

Впервые хорватский тренер возглавил сборную в 2006 году и руководил ею до 2012-го. За этот период команда добилась одного из своих лучших результатов, дойдя до четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года, где лишь в серии пенальти уступила Турции.

После ухода из сборной Билич продолжил клубную карьеру, поработав в нескольких европейских и азиатских командах. В сезоне-2012/2013 он возглавлял московский «Локомотив», который под его руководством занял девятое место в чемпионате России.

Последним местом работы хорватского специалиста был саудовский «Аль-Фатех», который он покинул в 2024 году. После двухлетней паузы Билич возвращается к тренерской деятельности и вновь попробует добиться успеха со сборной своей страны.

Перед новым наставником будет стоять задача вернуть Хорватию в число ведущих сборных Европы и успешно подготовить команду к предстоящим международным турнирам.

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