Пауло Дибала продлил контракт с «Ромой»

Дата публикации: 13-07-2026 23:37

«Рома» официально объявила о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой. Новое соглашение с 32-летним аргентинским футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года, благодаря чему форвард продолжит выступать за римский клуб как минимум ещё один сезон.

Дибала присоединился к «джаллоросси» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента после завершения контракта с туринским «Ювентусом». За время выступлений в столице Италии аргентинец стал одним из ключевых игроков команды и завоевал признание болельщиков.

В клубе отметили вклад нападающего не только в результаты на поле, но и в атмосферу внутри коллектива.

«За четыре сезона в составе "джаллоросси" нападающий утвердился в качестве одного из лидеров команды как на футбольном поле, так и за его пределами. История между "Ромой" и Ла Хойей продолжается, впереди ещё много глав, которые предстоит написать. Вперёд вместе, Пауло!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В сезоне-2025/2026 Дибала провёл 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и восемь результативных передач. Продление соглашения подтверждает, что руководство «Ромы» продолжает рассчитывать на опытного аргентинца как на одного из лидеров команды в ближайшие годы.