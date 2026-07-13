Андрей Сантос перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 13-07-2026 23:40

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе полузащитника Андрея Сантоса. 22-летний бразильский футболист покинул «Челси» и продолжит карьеру на «Олд Траффорд», где уже подписал долгосрочное соглашение.

Как сообщила пресс-служба «красных дьяволов», контракт с хавбеком рассчитан до лета 2031 года. При этом в договоре предусмотрена опция продления сотрудничества ещё на один сезон.

По информации британских СМИ, сумма трансфера составила около £50 млн (примерно €58,5 млн), что делает Сантоса одним из самых дорогих приобретений клуба в нынешнее трансферное окно.

Бразилец находился в системе «Челси» с января 2023 года и за это время успел зарекомендовать себя как универсальный центральный полузащитник. В минувшем сезоне он провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сантоса составляет €40 млн. В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что молодой полузащитник станет важной частью команды и поможет клубу добиться высоких результатов в ближайшие годы.