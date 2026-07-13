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Люка Динь возвращается в «ПСЖ» после ЧМ-2026

Дата публикации: 13-07-2026 23:43

 

Защитник «Астон Виллы» и сборной Франции Люка Динь близок к возвращению в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижский клуб уже достиг устной договорённости с 32-летним футболистом о подписании контракта. Официальное оформление сделки состоится после завершения чемпионата мира 2026 года.

Сообщается, что «ПСЖ» уже уведомил «Астон Виллу» о намерении активировать сумму отступных, прописанную в контракте защитника. Размер выкупа составляет менее 10 миллионов евро.

Динь согласился на роль сменщика Нуну Мендеша на левом фланге обороны и готов бороться за игровое время в составе чемпионов Франции.

Для французского защитника это станет возвращением в хорошо знакомый клуб. Он уже защищал цвета «ПСЖ» с 2013 по 2015 год, после чего продолжил карьеру за пределами Франции.

В сезоне-2025/2026 Динь провёл 33 матча во всех турнирах в составе «Астон Виллы» и отметился двумя результативными передачами.

Если сделка будет завершена, опытный защитник вновь станет игроком парижского клуба и усилит конкуренцию на левом фланге обороны перед стартом нового сезона.

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