Отстранённый от ЧМ-2026 арбитр Роб Диперинк умер в возрасте 38 лет

Дата публикации: 13-07-2026 23:45

Нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк скончался в возрасте 38 лет. О смерти судьи сообщила пресс-служба Королевской футбольной ассоциации Нидерландов (KNVB).

По информации источника, полиция проводила расследование после обнаружения погибшего на улице, где проживал Диперинк. Позднее KNVB официально подтвердила его смерть.

При этом отмечается, что, по данным правоохранительных органов, признаков причастности других лиц к произошедшему не установлено. Причины смерти официально не раскрываются.

Ранее Диперинк был исключён из числа арбитров, назначенных на матчи чемпионата мира 2026 года. Это решение последовало после того, как в апреле в отношении судьи проводилось расследование по заявлению о предполагаемых домогательствах к несовершеннолетнему.

Как сообщается, британская полиция впоследствии прекратила расследование из-за недостаточности доказательств. Несмотря на это, ФИФА приняла решение не включать Диперинка в список арбитров, работавших на чемпионате мира.

Роб Диперинк считался одним из известных нидерландских судей и обслуживал матчи национальных соревнований, однако его карьера завершилась до старта мирового первенства после решения ФИФА об отстранении.