Гвардиола - главный кандидат на пост тренера сборной Италии

Дата публикации: 13-07-2026 23:47

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассматривается в качестве основного претендента на пост наставника сборной Италии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Испанец возглавляет шорт-лист Итальянской федерации футбола (FIGC), которая продолжает поиски нового главного тренера после масштабных кадровых изменений в национальной команде.

Помимо Гвардиолы, в список кандидатов входят Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини привёл «Скуадру адзурру» к победе на чемпионате Европы 2020 года, а Конте руководил сборной Италии с 2014 по 2016 год. Однако, как отмечает издание, оба специалиста на данный момент уступают Гвардиоле в предпочтениях руководства федерации.

Перестройка в итальянском футболе началась после очередной неудачи национальной команды, которая не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, пропустив уже третье мировое первенство подряд.

После провала в отставку подал главный тренер Дженнаро Гаттузо. Вслед за ним свои должности покинули глава национальной делегации Джанлуиджи Буффон и президент FIGC Габриэле Гравина.

11 июля Федерация объявила о назначении легендарного капитана сборной Италии Паоло Мальдини техническим директором организации. Ожидается, что именно обновлённое руководство сыграет ключевую роль в выборе нового главного тренера.

По данным Gazzetta dello Sport, именно Хосеп Гвардиола в настоящее время является главным кандидатом на то, чтобы начать новую эпоху в истории четырёхкратных чемпионов мира.

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