Дешам - перед полуфиналом с Испанией: «Никакой мести нет, на кону только финал»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Испании. Французский специалист отметил надёжную игру соперника в обороне и подчеркнул, что предстоящая встреча не имеет отношения к прошлым противостояниям.
Испания подходит к полуфиналу, пропустив на турнире всего один мяч. Единственный гол в ворота «Фурии Рохи» забила сборная Бельгии в четвертьфинале, который завершился победой испанцев со счётом 2:1.
«Очевидно, что Испания хочет владеть мячом, и если она пропустила всего один гол, то это потому, что сопернику сложно отобрать у неё мяч», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Наставник французской сборной считает, что болельщиков ждёт противостояние двух команд, предпочитающих играть первым номером.
«Мы тоже команда, которая любит контролировать игру, и нас ждёт противостояние двух стилей».
Дешам также отверг предположения о том, что полуфинал станет для Франции возможностью взять реванш за предыдущие встречи с испанцами.
«Всё, что было раньше, осталось в прошлом, никакой мести нет. Это полуфинал, и на кону место в финале. Я не забываю о двух предыдущих матчах, но есть место только в финале — и оно одно».
Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Во втором полуфинале чемпионата мира действующий чемпион — сборная Аргентины — сыграет против Англии. Победители этих встреч определят участников финала мирового первенства 2026 года.