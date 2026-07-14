Дешам - перед полуфиналом с Испанией: «Никакой мести нет, на кону только финал»

Дата публикации: 14-07-2026 11:07

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Испании. Французский специалист отметил надёжную игру соперника в обороне и подчеркнул, что предстоящая встреча не имеет отношения к прошлым противостояниям.

Испания подходит к полуфиналу, пропустив на турнире всего один мяч. Единственный гол в ворота «Фурии Рохи» забила сборная Бельгии в четвертьфинале, который завершился победой испанцев со счётом 2:1.

«Очевидно, что Испания хочет владеть мячом, и если она пропустила всего один гол, то это потому, что сопернику сложно отобрать у неё мяч», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Наставник французской сборной считает, что болельщиков ждёт противостояние двух команд, предпочитающих играть первым номером.

«Мы тоже команда, которая любит контролировать игру, и нас ждёт противостояние двух стилей».

Дешам также отверг предположения о том, что полуфинал станет для Франции возможностью взять реванш за предыдущие встречи с испанцами.

«Всё, что было раньше, осталось в прошлом, никакой мести нет. Это полуфинал, и на кону место в финале. Я не забываю о двух предыдущих матчах, но есть место только в финале — и оно одно».

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале чемпионата мира действующий чемпион — сборная Аргентины — сыграет против Англии. Победители этих встреч определят участников финала мирового первенства 2026 года.