«Арсенал» рассматривает Дзолиса как замену Троссарду

Дата публикации: 14-07-2026 11:09

«Арсенал» ожидает окончательного решения по возможному переходу Леандро Троссарда в турецкий «Бешикташ». В случае ухода бельгийского вингера лондонский клуб может подписать нападающего «Брюгге» Христоса Дзолиса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний греческий футболист заинтересован в переходе на «Эмирейтс» и уже отложил рассмотрение другого предложения, рассчитывая дождаться решения «канониров».

При этом Романо отмечает, что главным трансферным приоритетом «Арсенала» по-прежнему остаётся полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс. Однако Дзолис входит в число кандидатов на усиление состава, если Троссард покинет команду.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере греческого вингера. Во всех турнирах за «Брюгге» Дзолис провёл 52 матча, забил 22 мяча и отдал 29 результативных передач.

Контракт футболиста с бельгийским клубом действует до лета 2029 года. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 40 миллионов евро.

Окончательное решение по трансферной стратегии «Арсенала» ожидается после того, как определится будущее Троссарда, которым активно интересуется «Бешикташ».