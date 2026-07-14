«МЮ» и «Ливерпуль» отказались от борьбы за Уортона из-за цены в €135 млн

Дата публикации: 14-07-2026 12:00

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» больше не рассматривают возможность подписания полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, оба клуба отказались от дальнейшей работы над потенциальным трансфером из-за высокой стоимости футболиста. «Кристал Пэлас» оценивает 22-летнего хавбека в 116 миллионов фунтов стерлингов (около 135 миллионов евро), что отпугнуло потенциальных покупателей.

Несмотря на это, интерес к Уортону сохраняет «Челси». Лондонский клуб продолжает поддерживать контакт с окружением игрока и изучает возможные условия сделки.

Впрочем, как отмечает источник, текущая ситуация на трансферном рынке и финансовые требования «Кристал Пэлас» значительно осложняют вероятность перехода полузащитника в один из ведущих клубов Англии.

В сезоне-2025/2026 Уортон был одним из ключевых игроков своей команды. Он провёл 53 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал семь результативных передач.

Контракт английского полузащитника с «Кристал Пэлас» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро, что почти вдвое ниже суммы, которую требует лондонский клуб.