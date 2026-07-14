«Барселона» попросила Ла Лигу разрешить играть на олимпийском стадионе в первой половине сезона-2027/2028

Дата публикации: 14-07-2026 12:02

«Барселона» обратилась к руководству Ла Лиги с просьбой разрешить команде проводить домашние матчи первой половины сезона-2027/2028 на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, запрос связан с очередным этапом реконструкции «Камп Ноу». Летом 2027 года каталонский клуб планирует начать монтаж новой крыши стадиона. Строительные работы стартуют в июне и, как ожидается, продлятся около четырёх с половиной месяцев.

Помимо установки кровли, на арене будут выполнены и другие работы по модернизации инфраструктуры.

Если Ла Лига одобрит запрос, «Барселона» намерена проводить на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса не только матчи национального чемпионата, но и домашние встречи Лиги чемпионов.

Эта арена уже хорошо знакома каталонскому клубу. Именно там команда принимала соперников в сезонах-2023/2024 и 2024/2025, а также в первой части сезона-2025/2026, пока продолжалась реконструкция «Камп Ноу».

При этом, как отмечает источник, в сезоне-2026/2027 «Барселона» планирует вернуться на свой легендарный стадион, несмотря на продолжающиеся работы. Клуб рассчитывает постепенно вводить в эксплуатацию обновлённые сектора, включая третий ярус, чтобы поэтапно увеличивать вместимость арены для болельщиков.