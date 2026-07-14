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Троссард переходит в «Бешикташ» за €20 млн с учётом бонусов

Дата публикации: 14-07-2026 12:04

 

Левый вингер «Арсенала» Леандро Троссард продолжит карьеру в турецком «Бешикташе». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 31-летний бельгиец уже дал согласие на переход. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро, ещё 2 миллиона евро лондонский клуб сможет получить в виде бонусов.

Сообщается, что Троссард подпишет с «Бешикташем» контракт сроком на три года. В соглашение также будет включена опция продления ещё на один сезон.

Уже сегодня бельгийский футболист должен прибыть в Стамбул, где пройдёт медицинское обследование и завершит оформление сделки.

Троссард стал игроком «Арсенала» зимой 2023 года, перейдя из «Брайтона» за 24 миллиона евро. За время выступлений в составе «канониров» он был важным игроком атакующей линии команды.

В сезоне-2025/2026 бельгиец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач.

Если сделка будет официально завершена, Троссард станет одним из самых статусных приобретений «Бешикташа» в нынешнее летнее трансферное окно.

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