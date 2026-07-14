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«Аякс» готов побороться за Довбика: «Рома» требует не менее €23 млн

Дата публикации: 14-07-2026 12:06

 

Украинский нападающий «Ромы» Артём Довбик может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato.it, серьёзный интерес к форварду проявляет амстердамский «Аякс».

По информации источника, нидерландский клуб уже несколько недель следит за развитием ситуации вокруг 29-летнего футболиста и вскоре может направить «Роме» официальное предложение.

Римский клуб, в свою очередь, не намерен расставаться с Довбиком на невыгодных условиях. Руководство «джаллоросси» рассчитывает получить за украинского форварда не менее 23 миллионов евро.

Как отмечает источник, «Аякс» готов приблизиться к этим финансовым требованиям, чтобы добиться оформления трансфера.

При этом борьба за нападающего может оказаться непростой. Интерес к Довбику также проявляет «Дженоа», где главным тренером работает Даниэле Де Росси. Итальянский специалист заинтересован в возобновлении сотрудничества с украинцем и хотел бы видеть его в составе своей команды.

Таким образом, у Довбика может появиться сразу несколько вариантов продолжения карьеры, однако окончательное решение будет зависеть от переговоров между клубами и готовности потенциальных покупателей выполнить финансовые требования «Ромы».

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