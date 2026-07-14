«Арсенал» хочет подписать Альвареса до начала предсезонной подготовки

Дата публикации: 14-07-2026 12:08

«Арсенал» намерен в кратчайшие сроки завершить переговоры по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, лондонский клуб рассчитывает оформить сделку ещё до начала предсезонной подготовки. «Канониры» готовы предложить за аргентинского форварда 105 миллионов евро.

В свою очередь, руководство «Атлетико» оценивает одного из лидеров команды более чем в 117 миллионов евро, поэтому переговоры между сторонами продолжаются.

Отмечается, что со стороны «Арсенала» сделку курирует спортивный директор Андреа Берта, который ранее много лет работал в структуре мадридского клуба и хорошо знаком с руководством «матрасников».

Ранее сообщалось, что Альварес был готов продолжить карьеру в Испании. Интерес к нему проявляли «Барселона» и мадридский «Реал», однако «Атлетико» не намерен усиливать своих прямых конкурентов по Ла Лиге. В числе претендентов на нападающего также назывался «Пари Сен-Жермен».

По данным The Independent, именно Альварес остаётся главным трансферным приоритетом «Арсенала» для усиления линии атаки в нынешнее летнее окно.

Прошлым летом мадридский клуб приобрёл 26-летнего аргентинца у «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро. В сезоне-2025/2026 Альварес провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач, подтвердив статус одного из самых востребованных нападающих европейского футбола.