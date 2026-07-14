Моуринью отказался от масштабной перестройки состава в «Реале»

Дата публикации: 14-07-2026 12:11

Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не планирует проводить масштабную перестройку состава после возвращения в клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, португальский специалист сознательно отказался от идеи глобальной «чистки» команды. Моуринью не хочет начинать работу в «Реале» с жёстких кадровых решений и стремится избежать репутации тренера, который приходит ради массовых расставаний с игроками.

Главной задачей 63-летний наставник считает создание сплочённого коллектива и формирование позитивной атмосферы в раздевалке. По мнению Моуринью, именно единство команды должно стать основой для борьбы за трофеи в новом сезоне.

«Реал» официально объявил о назначении португальца на пост главного тренера 11 июня. Для Моуринью это уже второй период работы в мадридском клубе. Впервые он возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год, выиграв за это время чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.

Перед возвращением в Мадрид специалист работал с «Бенфикой», которую тренировал с 2025 по 2026 год.

Как отмечает Marca, на старте нового этапа в «Реале» Моуринью намерен сделать ставку не на революцию в составе, а на постепенное развитие команды и укрепление внутренней атмосферы.