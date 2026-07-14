«Реал» рассматривает трансфер Трубина на фоне проблем Куртуа

Дата публикации: 14-07-2026 12:12

Мадридский «Реал» проявляет интерес к голкиперу «Бенфики» Анатолию Трубину. Как сообщает журналист Sam C в социальной сети X, украинский вратарь рассматривается «сливочными» в качестве долгосрочного варианта на фоне регулярных травм Тибо Куртуа.

По информации источника, в руководстве мадридского клуба внимательно следят за выступлениями 24-летнего голкипера и считают его одним из кандидатов на усиление вратарской линии.

Дополнительным фактором в пользу возможного перехода называют хорошие отношения Трубина с главным тренером «Реала» Жозе Моуринью. Кроме того, тренер вратарей португальского специалиста хорошо знаком с возможностями украинского футболиста, что также может сыграть роль при принятии решения.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года, когда перешёл в лиссабонский клуб из донецкого «Шахтёра». За это время он закрепился в статусе основного голкипера команды.

В сезоне-2025/2026 украинец провёл 47 матчей во всех турнирах и 19 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности, подтвердив репутацию одного из самых перспективных вратарей Европы.

Пока речь идёт лишь об интересе со стороны «Реала», однако, если мадридский клуб решит активизировать переговоры, Трубин может стать одним из главных кандидатов на роль преемника Куртуа в долгосрочной перспективе.