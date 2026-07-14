«Ливерпуль» готов доплачивать Слоту, если он возглавит сборную Нидерландов

Дата публикации: 14-07-2026 12:14

Руководство «Ливерпуля» готово продолжать выплачивать часть зарплаты бывшему главному тренеру Арне Слоту, если специалист возглавит сборную Нидерландов. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, подобное решение позволит мерсисайдскому клубу существенно сократить расходы, связанные с выплатой компенсации за досрочное расторжение контракта.

После увольнения Слота у него остался ещё один год по трёхлетнему соглашению с «Ливерпулем». Если 47-летний специалист не найдёт новую работу в течение следующего сезона, английский клуб будет обязан выплатить ему компенсацию, превышающую 10 миллионов евро.

В случае назначения в национальную команду Нидерландов часть финансовых обязательств перейдёт на федерацию, а «Ливерпуль» сможет сэкономить несколько миллионов евро, сохранив за собой лишь согласованную часть выплат.

Слот возглавил «Ливерпуль» 1 июня 2024 года. Уже в дебютном сезоне он привёл команду к победе в английской Премьер-лиге, однако год спустя мерсисайдцы не сумели защитить титул и завершили чемпионат лишь на пятом месте, после чего тренер покинул свой пост.

Вакансия наставника сборной Нидерландов открылась после ухода Рональда Кумана 30 июня. По данным De Telegraaf, Арне Слот входит в число основных кандидатов на эту должность наряду с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.