Френки де Йонг получил травму колена и может пропустить до четырёх месяцев

Дата публикации: 15-07-2026 00:26

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг получил травму колена во время пребывания в расположении национальной команды. Как сообщает Marca, срок восстановления футболиста может составить до четырёх месяцев.

По информации источника, хавбек уже вернулся в расположение каталонского клуба с повреждением. Окончательный диагноз пока не установлен — в ближайшие дни де Йонгу предстоит пройти дополнительные медицинские обследования.

В «Барселоне» серьёзно обеспокоены состоянием одного из ключевых игроков полузащиты, поскольку речь может идти о длительном отсутствии.

Если первоначальный прогноз подтвердится, 28-летний нидерландец сможет вернуться на поле только в ноябре, пропустив значительную часть старта сезона-2026/2027.

Для де Йонга это может стать очередной серьёзной травмой за последние годы. В минувшем сезоне он уже отсутствовал почти два месяца из-за повреждения мышцы бедра, пропустив важнейший отрезок кампании — с конца февраля по начало апреля.

Кроме того, ранее полузащитник дважды получал травмы голеностопа. В общей сложности из-за этих повреждений он пропустил около шести месяцев и 31 официальный матч.

Сборная Нидерландов, в составе которой выступал де Йонг, завершила выступление на чемпионате мира 2026 года на стадии 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти после ничьей 1:1.