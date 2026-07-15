«Спартак» подписал защитника «Алавеса» Виктора Параду

Дата публикации: 15-07-2026 00:30

Московский «Спартак» официально объявил о переходе испанского защитника Виктора Парады из «Алавеса». О трансфере сообщила пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

24-летний левый защитник подписал с московским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

В новой команде Парада будет выступать под 33-м номером. Как отмечает пресс-служба «Спартака», футболист уже присоединился к тренировкам и начал подготовку к новому сезону.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составила около 6 миллионов евро.

Минувший сезон испанец провёл в составе «Алавеса», где принял участие в 33 матчах во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Его контракт с испанским клубом был рассчитан до лета 2029 года.

Парада стал очередным новичком «Спартака» в летнее трансферное окно и призван усилить конкуренцию на левом фланге обороны перед стартом нового сезона.