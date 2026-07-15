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Официально: Ян Зоммер стал игроком «Брюгге»

Дата публикации: 15-07-2026 00:33

 

Бельгийский «Брюгге» официально объявил о подписании швейцарского голкипера Яна Зоммера. О переходе 37-летнего вратаря сообщила пресс-служба клуба.

Зоммер присоединился к бельгийской команде в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интера». Стороны подписали контракт сроком на три года — до лета 2029 года.

«Добро пожаловать в клуб, Ян!» — говорится в сообщении пресс-службы «Брюгге» на официальном сайте.

Швейцарский голкипер выступал за «Интер» с августа 2023 года. До переезда в Милан он защищал цвета мюнхенской «Баварии», а также на протяжении многих лет был одним из лидеров сборной Швейцарии.

Освободившееся место в составе «Интера» уже занял новый вратарь. Ранее итальянский клуб объявил о переходе Ивана Проведеля, который был приобретён у римского «Лацио».

Подписание Зоммера стало одним из самых громких трансферов «Брюгге» этим летом. Опытный швейцарец должен усилить вратарскую линию бельгийского клуба перед стартом нового сезона.

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