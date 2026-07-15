ФИФА раскрыла программу церемонии закрытия ЧМ-2026

Дата публикации: 15-07-2026 00:35

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала подробности церемонии закрытия чемпионата мира 2026 года.

Праздничное шоу состоится 19 июля и начнётся за 90 минут до финального матча мирового первенства. Стартовый свисток решающей встречи турнира прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По информации ФИФА, участие в церемонии примут известные мировые звёзды, среди которых Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, популярный видеоблогер IShowSpeed и голливудский актёр Том Круз.

Кроме того, обладательница премий «Эмми», «Грэмми» и «Оскар» Дженнифер Хадсон исполнит специальную версию гимна США перед началом финального матча.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финал турнира состоится в Ист-Ратерфорде (США).

Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года победила Францию. Основное время той встречи завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.