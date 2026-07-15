«Манчестер Юнайтед» подписал Юри Тилеманса до 2031 года

Дата публикации: 15-07-2026 00:38

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса из «Астон Виллы».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, с 28-летним хавбеком подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

После оформления сделки Тилеманс поделился эмоциями от перехода в один из самых титулованных клубов Англии.

«Трудно описать, насколько я горд тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». Подписание контракта с таким особенным клубом — это невероятное событие, кульминация многолетней преданности делу с тех пор, как я впервые влюбился в футбол.

Мне выпала честь добиться успеха в спорте, это только укрепило мою решимость достичь большего. Амбиции каждого в клубе предельно ясны: мы все полны решимости бороться за самые крупные трофеи в ближайшие годы», — приводит слова бельгийца официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне-2025/2026 Тилеманс провёл 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

Полузащитник также был одним из лидеров сборной Бельгии на чемпионате мира 2026 года. Вместе с национальной командой он дошёл до стадии четвертьфинала, где бельгийцы уступили сборной Испании.