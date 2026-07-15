Дешам установил исторический рекорд по числу матчей в качестве тренера на чемпионатах мира

Дата публикации: 15-07-2026 00:40

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству матчей в качестве наставника национальной команды.

Историческое достижение было зафиксировано во время полуфинального матча ЧМ-2026 против сборной Испании. На момент публикации команды продолжают встречу, счёт — 0:0.

Как сообщает OptaJean, этот матч стал для Дешама 26-м на чемпионатах мира. По этому показателю француз превзошёл бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шёна, на счету которого было 25 матчей на мировых первенствах.

К полуфиналу сборная Франции подошла после победы над Марокко (2:0) в четвертьфинале. Испания, в свою очередь, в предыдущем раунде обыграла Бельгию со счётом 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал турнира состоится в Ист-Ратерфорде, а действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.