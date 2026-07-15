«Фенербахче» подписал Мэйсона Гринвуда за €39 млн
Турецкий «Фенербахче» официально объявил о переходе английского вингера Мэйсона Гринвуда из французского «Марселя».
Как сообщает пресс-служба стамбульского клуба, сумма трансфера составила 39 миллионов евро. Выплаты будут произведены тремя равными траншами в течение трёх лет.
С 24-летним футболистом подписан контракт сроком на четыре сезона.
«Мы приветствуем Мэйсона Гринвуда в нашей семье и желаем ему многих побед и чемпионских титулов с «Фенербахче», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что по условиям соглашения английский футболист будет зарабатывать 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Гринвуд выступал за «Марсель» с лета 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач, став одним из лидеров французской команды.
Переход в «Фенербахче» стал одним из самых дорогостоящих трансферов в истории турецкого клуба.