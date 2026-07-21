Стали известны необычные условия перехода Алексея Сыча в киевское «Динамо»

Дата публикации: 21-07-2026 19:20

Киевское «Динамо» официально усилило состав защитником львовских «Карпат» Алексеем Сычем. О переходе 21 июля объявил столичный клуб, а вскоре львовяне раскрыли подробности соглашения, включившего сразу несколько важных условий.

Как сообщила пресс-служба «Карпат», клуб сохранил за собой право на 50 процентов от суммы будущего трансфера футболиста. Таким образом, если в дальнейшем «Динамо» продаст Сыча в другой клуб, половина полученной компенсации будет перечислена львовской команде.

На этом особенности сделки не заканчиваются. В договор также включён пункт о преимущественном праве обратного выкупа. Если киевский клуб примет предложение о продаже защитника, «Карпаты» смогут первыми вернуть игрока, повторив условия потенциального покупателя.

Подобная практика всё чаще используется в европейском футболе и позволяет клубам, развивающим молодых игроков, сохранить влияние на их дальнейшую карьеру и получить дополнительную финансовую выгоду в случае успешного развития футболиста.

В минувшем сезоне Алексей Сыч принял участие в 18 матчах на клубном уровне. Несмотря на регулярную игровую практику, защитник не отметился забитыми мячами или результативными передачами.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 700 тысяч евро. В «Динамо» рассчитывают, что Сыч усилит конкуренцию на правом фланге обороны и поможет команде в борьбе за высокие результаты в новом сезоне.