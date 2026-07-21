Гвардиола — главный кандидат на пост тренера Италии: известен запасной вариант

Дата публикации: 21-07-2026 19:22

Сборная Италии продолжает поиски нового главного тренера, и главным претендентом на эту должность остаётся Пеп Гвардиола. По информации источников, представители Федерации футбола Италии уже провели переговоры с испанским специалистом, однако его назначение пока остаётся под вопросом.

Как сообщается, технический директор национальной команды Паоло Мальдини вместе со своим помощником Леонардо встретился с бывшим наставником «Манчестер Сити», чтобы обсудить возможность его работы со «Скуадрой адзуррой». Переговоры были обстоятельными, однако окончательного соглашения стороны не достигли.

Гвардиола дал понять, что после ухода из английского клуба в мае намерен взять паузу в карьере. Испанский специалист хочет провести больше времени с семьёй и пока не готов возвращаться к ежедневной тренерской работе. Дополнительным препятствием может стать финансовая сторона вопроса — зарплатные ожидания одного из самых титулованных тренеров мира значительно превышают возможности Федерации футбола Италии.

Несмотря на это, руководство итальянского футбола не теряет надежды убедить Гвардиолу принять национальную команду и продолжает рассматривать его в качестве приоритетного кандидата.

Если переговоры окончательно зайдут в тупик, у Федерации уже есть альтернативный вариант. В таком случае главным претендентом станет Андреа Пирло. Бывший полузащитник сборной Италии имеет опыт работы с «Ювентусом», «Сампдорией» и турецким «Фатих Карагюмрюком», а также считается специалистом, способным эффективно работать с молодыми футболистами и развивать новое поколение игроков.

Ранее в числе возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии также назывались Роберто Манчини и Антонио Конте. Однако, по последним данным, именно Гвардиола остаётся главным выбором руководства, а Пирло рассматривается как наиболее вероятная альтернатива, если договориться с испанским специалистом не удастся.