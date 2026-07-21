В «Шахтёре» предложили изменить формат чемпионата Украины

Дата публикации: 21-07-2026 19:26

Коммерческий директор донецкого «Шахтёра» Дмитрий Кириленко высказался о будущем украинской Премьер-лиги, заявив, что главной задачей реформы должно стать не изменение количества участников, а создание максимально конкурентного турнира, в котором каждая игра будет иметь турнирное значение.

По словам функционера, успешный национальный чемпионат невозможно построить только за счёт расширения или сокращения числа команд. Намного важнее разработать такую систему соревнований, при которой интрига сохранится до самого завершения сезона.

Кириленко отметил, что борьба должна идти не только за золотые медали. По его мнению, каждый клуб обязан иметь реальные спортивные цели независимо от занимаемой позиции. Это касается мест в еврокубках, борьбы за сохранение прописки в элите, участия в переходных матчах и даже возможности получить дополнительный шанс выйти на международную арену.

Особое внимание представитель «Шахтёра» уделил командам из средней и нижней части таблицы. Он считает, что многие коллективы фактически теряют турнирную мотивацию задолго до окончания чемпионата, что отрицательно влияет как на качество футбола, так и на интерес болельщиков.

В качестве возможного решения Кириленко предложил систему, при которой даже после разделения команд на группы каждый клуб продолжал бы бороться за конкретную цель. По его мнению, победа в своей группе, шанс попасть в еврокубковый плей-офф или возможность избежать переходных матчей позволят сохранить высокий уровень конкуренции до последних туров.

Функционер также уверен, что подобная реформа принесёт пользу не только «Шахтёру», но и всему украинскому футболу. Более напряжённый календарь обеспечит ведущим клубам качественную подготовку к еврокубкам, а сама Премьер-лига станет привлекательнее для зрителей, телевещателей, коммерческих партнёров и спонсоров.

Подводя итог, Кириленко подчеркнул, что основная идея предлагаемого формата максимально проста: каждый тур чемпионата должен влиять на турнирную ситуацию. По его мнению, именно такой подход способен повысить зрелищность соревнований, усилить конкуренцию между клубами и увеличить коммерческую ценность украинской Премьер-лиги.