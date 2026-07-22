Отаменди объявил об уходе из сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

Дата публикации: 22-07-2026 00:04

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди официально объявил о завершении международной карьеры. Решение 38-летний футболист озвучил вскоре после финала чемпионата мира 2026 года, в котором аргентинская команда уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

О своём уходе из национальной команды опытный защитник сообщил в социальных сетях, опубликовав эмоциональное обращение к партнёрам, болельщикам и всем, кто поддерживал его на протяжении долгих лет выступлений за «альбиселесте».

«Если и есть что-то, что я сохраню навсегда, так это гордость за то, что прошёл этот путь вместе с необыкновенной командой, которая никогда не переставала верить, боролась до последней секунды и защищала эти цвета всем сердцем», — написал Отаменди.

Защитник дебютировал за сборную Аргентины ещё в 2009 году и за последующие годы стал одним из символов команды. Он принимал участие в нескольких чемпионатах мира и Кубках Америки, неизменно оставаясь важной фигурой в обороне национальной сборной.

За время международной карьеры Отаменди завоевал все главные трофеи на уровне сборных. Вместе с Аргентиной он стал чемпионом мира, дважды выиграл Кубок Америки, а также помог команде завоевать титул победителя Финалиссимы.

Завершение карьеры Николаса Отаменди в сборной стало ещё одним знаковым событием для аргентинского футбола после окончания чемпионата мира 2026 года. Ранее о своём уходе из национальной команды также сообщил капитан Лионель Месси, поэтому «альбиселесте» начинает новый этап с неизбежной сменой поколения и поиском новых лидеров.