«Лучший»: Златан оценил пародию Тьерри Анри на свои фирменные движения

Дата публикации: 22-07-2026 00:08

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович с юмором воспринял пародию на самого себя, которую исполнил бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри во время работы на чемпионате мира 2026 года.

В своих социальных сетях Ибрагимович опубликовал видеоролик с фрагментом эфира, где Анри повторяет его характерные жесты и мимику, сопровождая это комичными движениями. Под публикацией Златан оставил короткую, но красноречивую подпись: «Лучший», тем самым дав понять, что оценил шутку своего коллеги.

Во время чемпионата мира 2026 года Ибрагимович и Анри работали футбольными экспертами на телеканале Fox Sports. Их совместные эфиры регулярно становились поводом для обсуждений благодаря ярким дискуссиям, взаимным подколкам и дружеской атмосфере, которую высоко оценили зрители.

Пародия Анри быстро разлетелась по социальным сетям, а ответ Златана только усилил интерес болельщиков. Многие пользователи отметили, что бывшие звёзды мирового футбола сумели создать одно из самых запоминающихся телевизионных дуэтов во время мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике и завершился победой сборной Испании. В финале команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0, завоевав второй в своей истории титул чемпионов мира.

Для Испании этот успех стал историческим, тогда как Аргентина, являющаяся трёхкратным чемпионом мира, не сумела защитить завоёванный ранее титул. Тем временем яркие эпизоды за пределами поля, включая общение Ибрагимовича и Анри в телевизионной студии, стали не менее обсуждаемой частью турнира.