Несмотря на слухи о завершении карьеры, Модрич продлит контракт с «Миланом»

Дата публикации: 22-07-2026 00:10

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич продолжит выступать за «Милан». Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, опытный хавбек уже достиг договорённости с итальянским клубом о подписании нового контракта.

По информации источника, стороны согласовали краткосрочное соглашение, которое позволит 40-летнему футболисту остаться в составе «россонери» ещё как минимум на один сезон. Предыдущий контракт Модрича с миланским клубом истёк нынешним летом, однако руководство команды решило сохранить одного из самых опытных игроков в составе.

Новость стала неожиданностью на фоне сообщений последних месяцев. Ранее ряд СМИ утверждал, что легендарный хорват может завершить профессиональную карьеру сразу после чемпионата мира 2026 года. Однако, судя по достигнутому соглашению, полузащитник пока не намерен прощаться с большим футболом.

Лука Модрич присоединился к «Милану» летом 2025 года после многолетнего выступления за мадридский «Реал». За время, проведённое в итальянском клубе, он сыграл 37 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Несмотря на возраст, хорват остаётся важной фигурой в центре поля благодаря своему богатому опыту, лидерским качествам и умению контролировать темп игры. Именно эти качества стали одной из причин, по которой «Милан» решил продолжить сотрудничество с обладателем «Золотого мяча».

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Модрича оценивается в 3,5 миллиона евро. Подписание нового соглашения означает, что легендарный полузащитник продолжит карьеру в Серии A и после завершения чемпионата мира 2026 года, окончательно отложив разговоры о возможном уходе из профессионального футбола.