«Парма» и «Монца» сыграли вничью в третьем туре Серии А

Дата публикации: 06-09-2026 19:42

«Парма» не смогла одержать первую победу в чемпионате Италии-2026/27. В домашнем матче третьего тура команда сыграла вничью с «Монцей» — 1:1. Встреча состоялась в воскресенье, 6 сентября.

Гости первыми создали преимущество на табло. На 38-й минуте Рикарду Мангаш сделал передачу на Джей Робинсона, который отправил мяч в ворота «Пармы». Хозяева попытались быстро ответить, однако до окончания первой половины встречи счёт остался неизменным.

После перерыва «Парма» всё же добилась своего. На 60-й минуте Симоне Лонтани получил возможность завершить атаку точным ударом и воспользовался шансом. Счёт стал 1:1.

В концовке хозяева пошли вперёд, рассчитывая оформить волевую победу. «Монца» при этом сумела выдержать давление и сохранить ничейный результат. Новых голов команды не забили.

Таким образом, обе команды продолжают выступление в Серии А с одинаковыми показателями. «Парма» после трёх туров имеет один набранный балл и занимает 15-е место. «Монца» располагается сразу следом — на 16-й позиции, также имея одно очко.



