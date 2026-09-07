Эрик Гарсия получил повторный перелом носа в матче «Барселоны» с «Валенсией»

Дата публикации: 07-09-2026 15:42

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия не смог завершить матч чемпионата Испании с «Валенсией». Футболист получил травму лица в первом тайме и был вынужден досрочно покинуть поле. Встреча завершилась крупной победой каталонской команды со счётом 5:0.

Инцидент произошёл на 25-й минуте. Во время эпизода в штрафной площади «Барселоны» Родри случайно попал Гарсии лбом в лицо. Защитник в момент столкновения находился за спиной своего партнёра, поэтому избежать удара не смог.

После контакта у Гарсии пошла кровь. Медицинский персонал оказал игроку необходимую помощь, однако продолжить встречу он не смог. Главный тренерский штаб «Барселоны» решил не рисковать здоровьем защитника и произвёл замену. Вместо Гарсии на поле появился Жюль Кунде.

По информации Sport.es, обследование выявило у футболиста перелом носа. Теперь медицинскому штабу каталонского клуба предстоит определить дальнейшую тактику лечения и решить, понадобится ли Гарсии хирургическое вмешательство.

Для защитника это уже не первый подобный случай. В ноябре 2025 года Эрик Гарсия получил перелом носа в матче Лиги чемпионов с «Брюгге». Тогда травма также не позволила ему избежать повреждения лица, однако проводить операцию футболисту не стали.

Теперь Гарсии предстоит пройти дополнительное медицинское обследование, по итогам которого станет понятен срок его восстановления и возможность дальнейшего участия в матчах «Барселоны».