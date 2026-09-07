Спаллетти оценил игру «Ювентуса» с «Миланом» и сделал заявление о Коло Муани

Дата публикации: 07-09-2026 15:43

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти остался доволен тем, как его команда провела матч третьего тура Серии А против «Милана». Туринцы пропустили первыми, но сумели уйти от поражения благодаря голу Федерико Гатти на 90+2-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:1.

По мнению Спаллетти, результат стал закономерным отражением действий его команды. Наставник отметил, что «Ювентус» не отказывался от активной игры даже при нулевом счёте и постоянно пытался увеличивать давление на соперника.

«Это фундамент, на котором стоит строить дальнейшую работу. Мы показали качественную игру, постоянно давили и пытались увеличивать темп даже при счёте 0:0. Но нам необходимо лучше принимать решения. В таких матчах нельзя ждать приглашения — нужно самим брать игру в свои руки», — сказал Спаллетти в интервью после финального свистка.

Отдельно тренер высказался о выборе нападающего. По словам специалиста, он рассчитывает продолжать использовать Коло Муани на этой позиции и не намерен менять принятое решение в ближайшее время.

«Я выбираю Коло Муани нападающим и буду придерживаться этого выбора до конца сезона. Когда дойдём до этого момента, увидим, где мы будем», — заявил наставник «Ювентуса».

Спаллетти также обратил внимание на Ника Вольтемаде, отметив его способность находить пространство и действовать в штрафной площади. Кроме того, тренер указал на проблемы команды при завершении атак. По его словам, «Ювентусу» пока не хватает точности в последней трети поля, хотя команда регулярно доходит до опасных позиций.

«Нам нужно улучшать создание моментов. Мы много раз оказывались в нужных местах, но иногда не хватало буквально нескольких сантиметров — мяча чуть выше или передачи под правую ногу вместо левой. Именно такие мелочи способны изменить ход матча», — отметил Спаллетти.

При этом тренер отдельно похвалил футболистов за реакцию после пропущенного мяча. «Ювентус» не сбавил обороты и продолжил искать возможность для спасения встречи, в итоге сравняв счёт уже в добавленное время.

«Команда сохранила решимость и настрой, потому что не заслуживала уступать. Мы продолжили давить и были вознаграждены ответным голом. «Милан» — отличная команда. А мы можем стать великой командой, что показали и сейчас. Я верю в этих игроков и благодарю их за проделанную работу», — добавил Спаллетти.