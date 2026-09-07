Мудрик провёл первый официальный матч за «Тоттенхэм» и обратился к болельщикам

Дата публикации: 07-09-2026 15:45

Вингер «Тоттенхэма» Михаил Мудрик впервые вышел на поле в официальном матче за лондонскую команду. Украинский футболист появился во встрече третьего тура АПЛ с «Ноттингем Форест», которая завершилась без забитых мячей — 0:0.

25-летний Мудрик начал игру на скамейке запасных. Главный тренер «Тоттенхэма» выпустил его на поле на 74-й минуте, когда украинец заменил Матиса Теля. Оставшегося времени оказалось недостаточно, чтобы команды смогли изменить счёт.

После матча футболист опубликовал сообщение в одной из социальных сетей. Мудрик отметил важность возвращения к официальным играм и отдельно поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Нет лучшего чувства, чем возвращение на поле. Первые минуты в новых цветах. Спасибо за поддержку. Дальше — больше», — написал Мудрик в «сториз».

Для украинского вингера эта игра стала первой официальной после длительного отсутствия. До матча с «Ноттингем Форест» он не выходил на поле в официальных встречах с ноября 2024 года. Последним матчем Мудрика перед дисквалификацией стала игра «Челси» против «Хайденхейма» в Лиге конференций. В той встрече футболист отметился забитым мячом.

Летом Мудрик сменил клуб в Лондоне, перейдя из «Челси» в «Тоттенхэм» на правах аренды. При этом соглашение между клубами предусматривает возможность полноценного выкупа футболиста. Если «Тоттенхэм» воспользуется соответствующей опцией, сумма трансфера составит £ 75 млн.

Теперь Мудрику предстоит постепенно набирать игровую форму после продолжительного перерыва и бороться за место в составе «Тоттенхэма».