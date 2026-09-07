Арда Туран назвал главную задачу «Шахтёра» в Лиге чемпионов и вспомнил о «Донбасс Арене»

Дата публикации: 07-09-2026 16:19

Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран рассказал о подготовке команды к выступлению в основном этапе Лиги чемпионов. Первый матч донецкий клуб проведёт 10 сентября на выезде против ПСВ. По словам турецкого специалиста, календарь команды до сентябрьской паузы на сборные оказался настолько плотным, что времени на отдых практически не остаётся.

«Вчера мы составляли план до конца сентября, до паузы на сборные. Могу вас заверить, что там даже не так много места в графике, чтобы поспать. Но мы должны выложиться на максимум, прежде всего ради людей, которые продолжают жить в этих реалиях. Это то, что мы можем сделать», — сказал Туран, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Наставник признался, что участие в главном европейском клубном турнире остаётся для «Шахтёра» большой мечтой. При этом команда будет проводить домашние матчи далеко от Украины. Номинальной домашней ареной донецкого клуба станет стадион «Челси» в Лондоне.

Туран отдельно отметил, насколько сильно на его оценку перспектив команды влияет отсутствие возможности играть в родном Донецке.

«Это наша мечта, и действительно будет непросто, как минимум потому, что придётся играть домашние матчи за тысячи километров от родного дома. Если бы мы играли на «Донбасс Арене», я бы ставил целью финиш в восьмёрке лучших», — отметил тренер.

При этом конкретные турнирные амбиции сейчас отходят для «Шахтёра» на второй план. Главной задачей Туран считает достойное представление Украины в Лиге чемпионов.

Тренер также указал на игровые компоненты, которые команда должна улучшить. По его словам, футболистам пока не всегда хватает качества при первом касании, а на завершающей стадии атак они порой принимают слишком сложные решения.

«Мои игроки до сих пор не настолько готовы, как мне хотелось бы в идеале. Нам не хватает достаточно качественной реализации первого касания мяча, кроме того, мы переусложняем на завершающей стадии. Это необходимо совершенствовать», — заявил Туран.

Вместе с тем специалист полностью доверяет своим футболистам. Он напомнил, что в прошлом сезоне они помогли «Шахтёру» завоевать чемпионский титул, а каждый из них провёл по 20 матчей в УПЛ и еврокубках. Команда также уже имеет опыт выступлений в плотном графике с играми каждые три дня.

«Продолжаю верить в них и уверен, эта вера окупится и они смогут подарить радость нам всем», — добавил Туран.

В основном этапе Лиги чемпионов «Шахтёру» предстоит встретиться с ПСВ, АЕКом, «Интером», «Спортингом», «Фенербахче», «Слованом», «РБ Лейпциг» и «Реалом».