Рафаэл Леау рассказал, почему считает «Галатасарай» клубом высочайшего уровня

Дата публикации: 07-09-2026 16:21

Новый игрок «Галатасарая» Рафаэл Леау поделился впечатлениями от перехода в турецкий клуб. Португалец отметил историю команды и вспомнил известных футболистов, которые ранее выступали за стамбульский клуб.

По словам Леау, он давно был знаком с «Галатасараем» и воспринимал его как один из крупных европейских клубов. Особое впечатление на футболиста производит список звёзд, защищавших цвета команды в разные годы.

«Я всегда знал о «Галатасарае». Это большой клуб. Здесь играли великие легенды — Дрогба, Хаджи, Снейдер и другие», — сказал Леау в интервью, слова из которого приводит Fanatik.

Португальский вингер также подчеркнул, что от «Галатасарая» ждут побед не только во внутреннем чемпионате. По его мнению, клуб должен регулярно конкурировать с представителями ведущих европейских лиг и бороться с сильнейшими соперниками на международной арене.

«Этот клуб создан для того, чтобы обыгрывать большие команды из других чемпионатов и сильнейшие клубы в Лиге чемпионов. Я считаю, что клуб всегда должен быть на самом высоком уровне», — отметил футболист.

Леау присоединился к «Галатасараю» в летнее трансферное окно, перебравшись в Стамбул из «Милана». Для португальца этот переход стал новым этапом карьеры после выступлений в итальянском чемпионате.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Леау оценивается в € 50 млн. Теперь футболисту предстоит подтвердить свой статус одного из наиболее дорогостоящих игроков команды уже на поле.