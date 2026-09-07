Варди обратился к болельщикам «Бёрнли» после трансфера из «Кремонезе»

Дата публикации: 07-09-2026 16:22

Новичок «Бёрнли» Джейми Варди впервые прокомментировал свой переход в английский клуб. 39-летний нападающий признался, что с большим энтузиазмом воспринял возможность продолжить карьеру в новой команде и отдельно отметил поддержку местных болельщиков.

«Я очень рад стать игроком «Бёрнли». Это клуб с большой историей и невероятными фанатами. Они заслуживают команду, которая будет достойно представлять их и весь город. С нетерпением жду возможности выйти на поле и помочь «Бёрнли» двигаться вперёд», — сказал Варди клубной пресс-службе.

О переходе форварда в «Бёрнли» было объявлено 6 сентября. Для английского футболиста возвращение на родину стало продолжением карьеры после сезона в итальянском чемпионате. В прошлом сезоне Варди выступал за «Кремонезе» и провёл за команду 29 матчей. На его счету семь забитых мячей и две результативные передачи.

Теперь опытному нападающему предстоит помочь «Бёрнли» улучшить положение в турнирной таблице Чемпионшипа. После пяти туров команда располагается на последнем, 24-м месте, имея в активе лишь два очка. В прошлом сезоне клуб выступал в английской Премьер-лиге, однако по его итогам покинул элитный дивизион.

Для Варди переход в «Бёрнли» также означает возвращение в английский футбол. Именно в Англии форвард приобрёл широкую известность благодаря выступлениям за «Лестер». В составе этого клуба он стал чемпионом Премьер-лиги, а затем закрепился в статусе одного из самых узнаваемых английских нападающих своего поколения.

Теперь Варди предстоит новый вызов — помочь «Бёрнли» исправить неудачное начало сезона и вернуться к борьбе за более высокие позиции в Чемпионшипе.