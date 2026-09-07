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Эспозито связал будущее с «Интером» новым соглашением до 2032 года

Дата публикации: 07-09-2026 16:24

 

«Интер» официально определился с будущим нападающего Франческо Пио Эспозито. Миланский клуб объявил о продлении соглашения с 21-летним футболистом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2032 года.

О подписании нового контракта «Интер» сообщил на официальном сайте. В клубе подтвердили, что форвард, родившийся в 2005 году, продолжит выступать за «нерадзурри» на протяжении ближайших нескольких сезонов.

«ФК «Интер» Милан рад сообщить о продлении контракта с Франческо Пио Эспозито: нападающий 2005 года рождения останется в составе «нерадзурри» до 30 июня 2032 года», — говорится в заявлении итальянского клуба.

Эспозито уже успел принять участие в трёх матчах текущего розыгрыша Серии А. 21-летний форвард отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Продление соглашения стало очередным подтверждением того, что «Интер» рассчитывает на молодого нападающего в долгосрочной перспективе. Контракт связывает Эспозито с миланской командой до лета 2032 года.

На старте сезона-2026/2027 «Интер» идёт среди лидеров чемпионата Италии. После двух проведённых матчей команда набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. Теперь действующему обладателю титула предстоит продолжить борьбу за сохранение высоких позиций, а Эспозито получил возможность на долгосрочной основе закрепиться в составе одного из ведущих клубов Серии А.

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