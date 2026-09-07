Вейналдум сменил клуб в Саудовской Аравии и стал игроком «Аль-Иттихада»

Дата публикации: 07-09-2026 16:26

«Аль-Иттихад» объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником Жоржиньо Вейналдумом. О переходе нидерландского футболиста саудовский клуб сообщил в социальной сети Х.

«Вейналдум присоединился к «Аль-Иттихаду», — говорится в публикации команды.

Для опытного хавбека это уже второй клуб в чемпионате Саудовской Аравии. С 2023 года Вейналдум представлял «Аль-Иттифак», однако теперь продолжит выступления за другую команду из местной лиги.

За карьеру нидерландец успел поиграть в нескольких ведущих европейских чемпионатах. Первые заметные успехи он получил на родине, где выступал за ПСВ и «Фейеноорд». После этого футболист перебрался в Англию, где защищал цвета «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуля».

Именно в составе «Ливерпуля» Вейналдум провёл один из наиболее успешных периодов карьеры. Позднее полузащитник продолжил выступления за границей, перейдя во французский «Пари Сен-Жермен», а затем в итальянскую «Рому».

В 2023 году игрок отправился в Саудовскую Аравию и присоединился к «Аль-Иттифаку». Спустя несколько лет Вейналдум решил сменить команду, но остался в местном чемпионате.

Значительную часть карьеры хавбек провёл и в составе сборной Нидерландов. Вместе с национальной командой Вейналдум стал бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года. Кроме того, нидерландцы с ним в составе завоевали серебряные медали Лиги наций УЕФА 2019 года.

Теперь 35-летний Вейналдум продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде», который официально подтвердил заключение соглашения с футболистом.