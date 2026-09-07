Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Непале

Дата публикации: 07-09-2026 16:28

УЕФА проведёт минуту молчания перед всеми матчами первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Европейская футбольная организация решила таким образом почтить память людей, погибших в результате разрушительных наводнений в Непале. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наводнения обрушились на страну 26 августа. В связи с трагедией перед играми Лиги чемпионов, которые состоятся на этой неделе, будет объявлена минута молчания. Кроме того, на стадионах разместят специальный баннер в знак поддержки пострадавших.

На баннере будет размещена надпись: «Непал, ты не один».

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что европейское футбольное сообщество хочет выразить солидарность с жителями страны, столкнувшимися с последствиями стихийного бедствия. Глава организации также передал соболезнования семьям погибших.

«Перед матчами этой недели вся европейская футбольная семья объединится, чтобы выразить глубочайшие соболезнования и поддержку народу Непала. Мы желаем ему сил и стойкости в ходе продолжающегося восстановления после этой трагедии и её последствий», — сказал Чеферин.

Таким образом, стартовые матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут не только в спортивной, но и в памятной атмосфере. Перед началом каждой встречи команды, судьи и зрители присоединятся к акции УЕФА, посвящённой жертвам наводнений в Непале.