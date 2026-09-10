Ираола объяснил, почему «Ливерпуль» тяжело начал матч с «Атлетико» 

Дата публикации: 10-09-2026 21:08

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал победу над «Атлетико» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Английская команда на «Энфилде» уступала по ходу встречи, но в итоге забрала три очка — 2:1.

Ираола признал, что начало игры получилось не таким, каким его представлял тренерский штаб. По словам специалиста, «Атлетико» преподнёс тактический сюрприз, изменив ожидаемую схему.

«Сложно требовать большего. Думаю, мы показали сильный характер, особенно после трудного начала. Мне очень понравилось: атмосфера была невероятной, и я счастлив, что смог это испытать», — сказал Ираола, слова которого приводит BBC.

Наставник «Ливерпуля» взял на себя часть ответственности за неудачный старт встречи. Мадридцы вышли на поле с пятью защитниками и построением 5-3-2, чего английский клуб не ожидал.

«Думаю, мне нужно взять вину за такое начало на себя, потому что они немного удивили меня тактически — сыграли с пятёркой защитников, по схеме 5-3-2. Мы ожидали другого и ждали, чтобы внести изменения», — отметил тренер.

После перерыва «Ливерпулю» удалось перестроиться. Команда стала активнее действовать без мяча и постепенно перехватила инициативу. По мнению Ираолы, именно во второй половине встречи его подопечные выглядели лучше соперника.

«После перерыва начали играть намного лучше: лучше прессинговали, мне кажется, были более сильной командой», — заявил специалист.

Победа над «Атлетико» стала для «Ливерпуля» очередным волевым успехом. Ираола напомнил, что похожие матчи команда уже проводила в текущем сезоне.

«Мы снова сделали камбэк, как в игре с «Ноттингем Форест», как во встрече с «Ньюкаслом». Нам нужно лучше играть в начале матчей, но я доволен, потому что проявили характер. Это Лига чемпионов, легко тут не бывает», — добавил Ираола.

После первого тура «Ливерпуль» набрал три очка и занимает 10-е место в таблице общего этапа. «Атлетико» пока располагается на 29-й позиции.