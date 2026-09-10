Ферран Торрес оформил хет-трик и рассказал о победе ПСЖ над «Слованом» 

Дата публикации: 10-09-2026 21:18

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Ферран Торрес подвёл итоги матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 со «Слованом». Парижская команда добилась крупной победы со счётом 6:1, а испанский форвард трижды поразил ворота соперника и был признан лучшим игроком встречи.

После финального свистка Торрес отметил, что перед игрой не ставил перед собой задачу оформить хет-трик. По словам футболиста, гораздо важнее было полностью выполнять требования тренерского штаба и активно работать без мяча.

«Перед матчем никогда не ждёшь хет-трика. Требовалось действовать с максимальной самоотдачей, применять прессинг и вступать в борьбу сразу после потери мяча. У «ПСЖ» это получалось хорошо. Мы совершили много отборов на чужой половине поля и провели отличный матч. Я счастлив, чувствую себя очень хорошо», — сказал Торрес. Его слова приводит официальный сайт УЕФА.

Испанец также отдельно отметил уровень партнёров по команде. По мнению форварда, наличие сильных футболистов рядом позволяет ему увереннее действовать на поле и сосредоточиться на своей игре.

«С такими партнёрами по команде играть легко, поэтому просто стараюсь получать максимум удовольствия, радоваться на поле и за его пределами», — добавил нападающий.

Для Торреса этот матч стал одним из самых результативных в начале нового сезона. На данный момент 26-летний футболист забил четыре мяча в пяти встречах нынешней кампании.

Предыдущий сезон испанец завершил с 21 голом и тремя результативными передачами. Всего Торрес принял участие в 49 матчах за «Барселону» во всех турнирах.