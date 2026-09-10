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Аллегри объяснил, что помешало «Наполи» добиться результата в Лондоне

Дата публикации: 10-09-2026 21:24

 

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Итальянский клуб накануне, 9 сентября, встречался с лондонским «Арсеналом» и уступил со счётом 0:1.

Единственный гол встречи позволил «канонирам» начать выступление в основном этапе турнира с победы. Аллегри после игры признал, что его подопечным не хватило качества в отдельных эпизодах, особенно до перерыва.

«Арсенал» — отличная команда. Нам нужно было действовать терпеливо в матче с ними. Мы могли бы не пропустить, но могли и забить. Нам нужно проанализировать ошибки», — сказал специалист.

По словам Аллегри, в первой половине встречи «Наполи» мог лучше распоряжаться мячом и принимать более точные решения в атакующих действиях. При этом тренер отметил, что соперник воспользовался своим шансом и в целом заслужил высокой оценки за проведённый матч.

«В первом тайме мы могли бы сыграть лучше с технической точки зрения. Но «Арсенал» провёл отличный матч и сумел забить. Это великолепная команда», — добавил главный тренер «Наполи».

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